Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду закон об олигархах, сегодня, 2 июня. Проект закона числится как неотложный.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, закон определяет так называемых олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственном, политической жизни Украины, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.

В то же время, документ не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха. Он определяет круг данных лиц и устанавливает правила прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

Он регулирует встречи и другие взаимоотношения представителей властей с лицами, обладающими значительными активами.Документ будет действовать в течение десяти лет.

«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране», — указано в сообщении.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что текст документа могут опубликовать в четверг, 3 июня.

«Законопроект уже внесен в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским. Текст законопроекта будет опубликован, вероятно, завтра утром», — заявил он.

Как мы уже рассказывали ранее, по мнению секретаря СНБО, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы – влияние на власть.

А Александр Лукашенко заявил, что на западной границе миллионы украинцев стоят и вымаливают кусок хлеба, в то время как олигархи эшелонами вывозят чернозем