Украина пока не рассматривает вопрос восстановления статуса ядерной державы, при этом сами украинцы убеждены, что отказ от ядерных арсеналов был роковой ошибкой.

Такое заявление в интервью журналу «.loyal» сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По мнению Мельника, Украина «осталась с пустыми руками» и Россия, как мощная ядерная страна мира, захватила военной силой семь процентов нашей территории:

«Остальные подписанты меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия».

Он считает, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе позволит положить конец искусственно созданному президентом России Владимиром Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе. В качестве примера стабилизирующей и миротворческой роли НАТО он назвал вступление в альянс балтийских стран и Польши:

«Москва только тогда решится совершить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт. Пока Украина не является членом Альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма – с опасными последствиями для всего континента. Вряд ли такой сценарий будет соответствовать интересам и Германии, и США».

Как известно, в Украине началось активное обсуждение актуальности и необходимости обладания ядерным оружием.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет возобновлять ядерный статус, от которого она отказалась в 1994 году.

