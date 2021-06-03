Цены на продукты в Украине продолжат расти и в июне. Эксперты отмечают, что стоимость продуктов из овощной группы, которая и сейчас довольно высокая, будет оставаться такой, по крайней мере, до конца второй декады июня.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что далее на украинский рынок будут поступать молодые овощи с открытого грунта отечественного производства, а в июле украинцы уже будут иметь достаточно большое предложение дешевых овощей на внутреннем рынке, пишет Today.ua.

Цены на хлеб в июне снижаться не будут. По крайней мере, до поступления зерна нового урожая. Лишь когда в закрома пойдет новый урожай, станет более-менее ясно, как может измениться стоимость хлеба.

При этом не будут снижаться и цены на подсолнечное масло. Несмотря на то, что такого беспрецедентного роста цен на подсолнечное масло, как это было в осенне-зимний сезон 2020-2021 года, уже не будет, эксперт не исключает, что масло снова может дорожать.

Подешевеет молочная продукция. Эксперт поясняет, что даже при ничтожном количестве скота, с приходом лета молоко и молочные продукты могут немного подешеветь. Ведь сейчас коровы вышли на пастбища. Это, конечно, будет способствовать снижению цен на продукты молочной группы.

Аналитики показали, как с 2001 года менялись цены на продукты в Украине и мире.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. С начала года больше всего подорожали овощи, яйца, масло и сахар.