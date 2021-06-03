Погода в Украине 4 июня снова будет продиктована циклоном и его атмосферными фронтами. Другими словам, дожди нас не покидают.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Осадки ожидаются на востоке, юге, в центре и местами севере страны. Без осадков в большинстве областей севера и запада.

Одновременно с этим начнет теплеть. Завтра воздух прогреется уже до 17-22 градусов. Прохладнее будет на юго-востоке, Донецкой области, Луганской области, Запорожье и Крыму — 14-19 градусов.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, порывистый.

В Киеве завтра около 20 градусов. Серьезного дождя не будет.

Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что лето в Украине будет довольно прохладным — аномальной жары не будет. Фактически лето начнется в районе 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока.