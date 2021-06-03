Высший антикоррупционный суд Украины 2 июня разрешил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, который фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы ПриватБанка.

Постановление судьи адвокаты Дубилет могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.

Напомним, ПриватБанк вскоре могут приватизировать — процедура предусмотрена стратегией развития банковского сектора от 2018 года, снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено и в меморандуме с МВФ.

Кабинет министров и глава налогового комитета Даниил Гетманцев зарегистрировали законопроекты №5542 и №5542-1 — они предлагают сделать Ощадбанк участником Фонда гарантирования вкладов, что в свою очередь позволит начать процедуру его приватизации.