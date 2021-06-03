День ангела Елены отмечается в четверг, 3 июня.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравления и открытки на день ангела Елены.
Сегодня в твой День Ангела мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни твоей было много праздники,
Всегда чтобы радость и достаток несло с собой будущее,
И чтобы воодушевление и здоровья ты имела всю жизнь.
Пусть Леночка праздника заботится о тебе,
Предохраняет от беды, удовлетворяет все твои потребности.
Добром наполнится твое бытие, осуществятся все мечты,
Шагай с мудростью в жизни, этого желаю тебе искренне!
С Днем Ангела Елену я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
По доброе сердце и доброту,
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
Бог — человеческое благословение
Сегодня наступили именины
У Елены, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви и радости искренне желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Пусть Господь тебя хранит!
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Леночка, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Чтобы твои глаза всегда улыбались, а сердце излучало гармонию. Любой настоящей леди, всегда красивой и привлекательной. Здоровья, достатка и удовольствия от жизни!
Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!
Напомним, 11 ноября именинниками были : Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Анастасия, Анна, Мария, Филипп.