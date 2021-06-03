В четверг, 3 июня, отмечается День ангела Елены — это имя греческого происхождения означает «избранная», «света».

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравления и открытки на день ангела Елены.

Сегодня в твой День Ангела мы хотим пожелать:

Чтобы в жизни твоей было много праздники,

Всегда чтобы радость и достаток несло с собой будущее,

И чтобы воодушевление и здоровья ты имела всю жизнь.

Пусть Леночка праздника заботится о тебе,

Предохраняет от беды, удовлетворяет все твои потребности.

Добром наполнится твое бытие, осуществятся все мечты,

Шагай с мудростью в жизни, этого желаю тебе искренне!

С Днем Ангела Елену я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человеческую и простоту,

По доброе сердце и доброту,

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

Бог — человеческое благословение

Сегодня наступили именины

У Елены, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви и радости искренне желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пусть Господь тебя хранит!

***

Леночка, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Чтобы твои глаза всегда улыбались, а сердце излучало гармонию. Любой настоящей леди, всегда красивой и привлекательной. Здоровья, достатка и удовольствия от жизни!

Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!

Ранее сообщалось, что 9 января — по народному календарю Стефанов день (день Стефана) , первого христианского мученика, происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион приговорил его к смертной казни за христианскую проповедь в Иерусалиме.