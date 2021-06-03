В четверг, 3 июня, отмечается День ангела Елены — это имя греческого происхождения означает «избранная», «света».
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравления и открытки на день ангела Елены.
Сегодня в твой День Ангела мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни твоей было много праздники,
Всегда чтобы радость и достаток несло с собой будущее,
И чтобы воодушевление и здоровья ты имела всю жизнь.
Пусть Леночка праздника заботится о тебе,
Предохраняет от беды, удовлетворяет все твои потребности.
Добром наполнится твое бытие, осуществятся все мечты,
Шагай с мудростью в жизни, этого желаю тебе искренне!
С Днем Ангела Елену я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
По доброе сердце и доброту,
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
Бог — человеческое благословение
Сегодня наступили именины
У Елены, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви и радости искренне желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Пусть Господь тебя хранит!
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Леночка, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Чтобы твои глаза всегда улыбались, а сердце излучало гармонию. Любой настоящей леди, всегда красивой и привлекательной. Здоровья, достатка и удовольствия от жизни!
Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!
Ранее сообщалось, что 9 января — по народному календарю Стефанов день (день Стефана) , первого христианского мученика, происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион приговорил его к смертной казни за христианскую проповедь в Иерусалиме.