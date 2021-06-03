Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в списке стран нет.

Официальные подробности опубликовала пресс-службы Совета ЕС, сегодня, 3 июня.

Как отметили в ведомстве, список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.Сейчас в него входят:

Австралия

Новая Зеландия

Израиль

Руанда

Южная Корея

Сингапур

Таиланд

Китай попадет в перечень при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

«Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации», – указано в сообщении.

Чтобы попасть в список стран, с которыми открыты границы, необходимо, чтобы количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не превышало 75.

Ранее правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями. Также ЕС учитывает показатель вакцинации в странах.

Ранее, Европейский Союз одобрил открытие границ для туристов из третьих стран, которые вакцинировались от COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, жительница Харькова, которая накануне швыряла украинский паспорт, а ее маленькие дети при этом посылали Украину «в ж*пу», все-таки вылетела в Турцию, но получила на границе административный протокол за мелкое хулиганство.