Германия не видит Украину в НАТО, опасаясь, что таким образом будет спровоцирован российский президент Владимир Путин.

Такое мнение в интервью немецкому военному журналу .loyal. высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Однако по его мнению, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса — такого как НАТО:

«К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ», — заявил он.

Напомним, в этом же интервью Мельник заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос восстановления статуса ядерной державы, но сами украинцы убеждены, что отказ от ядерных арсеналов был роковой ошибкой.

Ранее эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер также заявил, что Североатлантический альянс не ставит Украину на путь членства в НАТО из-за того, что ее территорию оккупируют российские вооруженные силы.