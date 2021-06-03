Лето в Украине будет довольно прохладным — аномальной жары не будет. Фактически лето начнется в районе 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока. Своим прогнозом поделилась заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, погодные условия в этом году неординарные, ведь предыдущие годы не были такими холодными.

Мартазинова уверена, что июнь в этом году будет прохладным и дождливым, июль — теплым, но сухим и с двумя периодами понижения температуры, а август — неустойчивым. Лето закончится резким похолоданием и дождями.

«Прогноз, который я озвучиваю, актуален для центральных регионов Украины. Но все процессы, которые связаны с осадками, с резкими похолоданиями – крупномасштабные. Я спокойно могу ими накрывать всю территорию Украины. Это очень долгосрочный прогноз, поэтому он может отличаться на 1-2 дня. Температурные показатели плюс-минус 1-2 градуса», — говорит эксперт.Детальный прогноз

Июнь будет дождливым.

«Обычно в июне-июле выпадает самая большая сумма осадков. В том, что июнь будет с осадками, нет никаких сомнений. В отдельные дни осадки будут очень сильными. В первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется, а к третьей декаде месяца она станет очень комфортной для отдыха. До 10 июня фактически лета не будет. По моим расчетам, лето начнется после 10 июня. Похолодание, которое мы видим сейчас, не последнее. Позже температура, конечно, повысится, но к 10 июня снова понизится. Возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки», — говорит Мартазинова.

Во второй декаде месяца, по ее прогнозу, будут неоднократные сильные ливневые дожди. С 15 июня температура начнет повышаться. В третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до 28-30 градусов.

Июль не будет богатым на дожди.

«Здесь может быть сложная ситуация. Неоднократное кратковременное понижение температуры может быть в начале месяца, но осадков будет очень мало. Месяц будет сухим. После первой пятидневки температура будет доходить до 28-30 градусов. Потом ближе к 20 июля будет незначительное кратковременное похолодание, сопровождающееся осадками. Причем осадки могут быть существенными. Однозначно возможны сильные грозы, усиление ветра. Эти процессы могут быть очень активными. До конца месяца возможны незначительные осадки и температура около 25-28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до 30 градусов», — говорит Мартазинова.

Август будет неустойчивым. Согласно прогнозу, он будет отличаться от июля и напомнит об осадках, которые были в июне:

«В первой декаде температура может достигать 30 градусов. На протяжении месяца несколько дней может доходить до 31-32 градусов. Погода снова будет неустойчивой – 5 дней одна температура, следующие 5 дней – другая. Достаточно прохладная пятидневка с температурой от 20-25, потом опять потепление на пять дней. К концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки».

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