Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.

Об этом пишет Апостроф.

По его словам, начало лета жарким не будет. В первый месяц температура ожидается около 20-25 градусов тепла. В июле будет жарче, а август будет самым знойным в этом сезоне.

Так, в начале июля ожидается около 29 градусами. При этом ожидаются тропические ливни и шквалы.

А вот самыми жаркими станут первые пятнадцать дней августа. В это время столбики термометров будут показывать около +33+35 градусов. Жара спадет до +30 только в середине месяца.

А с 22 августа нас ждет волна похолодания, когда температура воздуха снизится до +22+24 днем и +10+11 в ночное время.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.