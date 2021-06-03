Стало известно о влиянии магнитных бурь на здоровье, и чего не стоит делать в этот период.
График магнитных бурь на каждый месяц 2019 года, а также о пагубном влиянии на здоровье, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Факты ICTV.
В период магнитных бурь физическое состояние существенно ухудшается. Особенно на себе это ощущают метеочувствительные люди и пожилые люди, а также беременные женщины и маленькие дети.
Повышается риск сердечных приступов и инфарктов.
Что делать в магнитную бурю?
В период магнитных бурь нежелательно заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками и переедать.
Календарь магнитных бурь 2021
- Май: 5, 11-17 и 20-25 мая – колебания средней силы;
- 28 мая – сильная магнитная буря.
- Июнь: 8 и 9 июня – колебания средней силы.
- Июль: 7 и 29 июля – незначительные колебания;
- 15 июля – среднее магнитное колебание.
- Август: 2 и 3 августа – слабая буря;
- 16 и 17 августа – мощная вспышка на Солнце;
- 18-20 августа – средняя буря.
- Сентябрь: 6 и 26 сентября – сильные магнитные бури.
- Октябрь: 1, 29 и 30 октября – небольшая магнитная буря.
- Ноябрь: 11 и 15 ноября – слабая магнитная буря;
- 18 ноября – сильная магнитная буря.
- Декабрь: 3 декабря – среднее магнитное колебание;
- 26 и 29 декабря – две сильные магнитные бури;
- 28 декабря – слабое колебание магнитного поля Земли.