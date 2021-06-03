Министерство здравоохранения открыло запись на вакцинацию против COVID-19 для жителей временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Как сообщается на сайте Минздрава, в очередь записывают тех, кто принадлежит к приоритетным группам.

«Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия Covid-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту — в случае его отсутствия», — указано в сообщении.

Идентификаторы будут передаваться Государственной пограничной службе Украины для пропуска записавшихся на вакцинацию на подконтрольную правительству территорию.

Вакцинация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что необходимая вакцина уже завезена.

Как мы уже рассказывали ранее, в ВОЗ анонсируют появление устойчивого к существующим вакцинам штамма коронавируса.

А также, в Украине коллективный иммунитет от COVID-19 сформируется за счет людей, которые переболели коронавирусом, а не за счет вакцинированных, поскольку их число еще крайне небольшое.