2 июня, а также сегодня утром, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Наибольшая активность обстрелов боевиками на оккупированном Донбассе наблюдается по трем направлениям — на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Украину обвинили в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Как утверждает российская сторона, переговоры якобы в «тупике» из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками.