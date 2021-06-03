2 июня, а также сегодня утром, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Наибольшая активность обстрелов боевиками на оккупированном Донбассе наблюдается по трем направлениям — на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.
Украину обвинили в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Как утверждает российская сторона, переговоры якобы в «тупике» из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками.