На оккупированном Донбассе уже вторые сутки подряд сохраняется режим «тишины». Со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано нарушений режима полного прекращения огня.
Подробности опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
На сегодняшний день, боевых потерь среди украинских военных нет.
«В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы», — указано в сообщении.
Вчера, 2 июня, боевики также придерживались режима «тишины» и не обстреливали украинские позиции.
А главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак утверждает, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и «работать» в регионе, убивая украинских военнослужащих.
Как мы уже рассказывали ранее, государственный телеканал Беларуси ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче. Провластный канал утверждает, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Азов».
Тем временем, Минздрав открыл запись на вакцинацию против COVID-19 для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.