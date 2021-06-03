На оккупированном Донбассе уже вторые сутки подряд сохраняется режим «тишины». Со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано нарушений режима полного прекращения огня.

Подробности опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день, боевых потерь среди украинских военных нет.

«В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы», — указано в сообщении.

Вчера, 2 июня, боевики также придерживались режима «тишины» и не обстреливали украинские позиции.

А главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак утверждает, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и «работать» в регионе, убивая украинских военнослужащих.

Как мы уже рассказывали ранее, государственный телеканал Беларуси ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче. Провластный канал утверждает, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Азов».

Тем временем, Минздрав открыл запись на вакцинацию против COVID-19 для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.