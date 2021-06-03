В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 3 июня — во многих областях еще пройдут дожди с грозами.

Осадки прогнозируются на юге и востоке страны. Температура воздуха будет колебаться в пределах 17-20 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.

Карпаты 31 мая, в последний день весны, засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.