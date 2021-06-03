Журналист — расследователь Денис Бигус утаивает от общественности большое количество пленок с разговорами высших должностных лиц Украины, и, к примеру, руководством ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook иронично пишет политический комментатор Сергей Поярков.

Он опубликовал запись «переговоров» президента Владимира Зеленского с одним из «руководителей ЛНР» Алексеем Карякиным.

«А ведь Бигус утаивает от нас массу плёнок, а зря. Вот это недавний разговор Зели с сепарами, а еще наш клоун постоянно беседует то с Порошенко то с дальнобойщиками, то с Путиным на белом коне, то с Буддой», — написал Поярков.

По его словам, есть также записи «разговоров» Зеленского с Меркель и с другими политиками.

«Есть плёнки как потерпевший гоняет в ОПе зелёных чертей и его глючит фейерверками, а есть плёнка как Зеленский звонит офигевшей Меркель и орёт ей: ЗАСРАНЦІ, ВАМ БУДЕ БОЛЯЧЕ !!!!! Наркологи и психиатры крестятся, почему то, проходя мимо Банковой, эх чувствую вот- вот от смертельного передоза пленками Бигуса несовместимого с жизнью падёт первая оСЛУГевшая жертва !!!» — написал Поярков.