4 июня начнется 155-й день года по григорианскому календарю. Какие праздники и события празднуют 4 июня рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА

Праздники и памятные дни 4 мая:

Международный день детей-жертв агрессии

Международный день борьбы с кариесом

День работников водного хозяйства.

День работников местной промышленности.

Именины 4 мая:

Православные: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья Католические: Карл, Франциск.

4 июня – День Василиска

4 июня почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру в Христа, поскольку не пожелал принести жертву языческим богам. В результате, был обезглавлен. В народе 4 июня называли по-разному: Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день. Встречались 4 июня в доме и развлекали друг друга шутками, прибаутками, интересными рассказами. Почему возникла традиция не проводить никаких работ в этот день? 4 июня отмечали день Ярилы – бога природы и животворящих сил. Впоследствии он слился с праздником Троицы. Была распространена традиция 4 июня украшать лентами молодую березу и дома.

Традиции и обряды 4 июня:

В народный праздник Василиск не принято работать на земле, иначе вырастет только бурьян, полынь и васильки. Поэтому его посвящают хлопот по дому. Существует легенда о том, что в этот день может родиться царь Василиск — существо с телом жабы, головой петуха и змеиным хвостом. От его взгляда все живое погибает: источники и колодцы высыхают, девушки теряют красоту, а урожай вянет. Чтобы этого не произошло, накануне дня Василиска хозяева собирают все яйца и варят их вкрутую.

Приметы на 4 июня

Хороший урожай огурцов обещал большое количество оводов и пауков.

Год будет урожайным, если в день Василиска утром на траве много росы.

Соловей ночью поет – погода обещает быть хорошей и теплой.

Туманы на Василиска – к грибному лету.

Знаменательные события 4 июня:

1500 — Киев, согласно Магдебургским правом, был освобожден от всех торговых пошлин.

1664 — Новый Амстердам переименовали в Нью-Йорк.

1665 — Испанская королева Мария Анна Австрийская (Mariana de Austria) подписала указ о переименовании Розбійничих островов (так называемых Фернаном Магелланом) на Марианские.

1865 — в американском штате Огайо совершено первое в истории ограбление поезда.

1874 — состоялось первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко.

1921 — во Франции впервые представлены духи «Шанель» («Chanel № 5»).

1942 — началась битва за атолл Мидуэй, одна из величайших битв 2-й Мировой войны.

1954 — Премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписали в Париже договор «о полной независимости Вьетнама».

1989 — акция протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, была жестоко подавлена танками, погибли сотни граждан.

1989 — железнодорожная катастрофа возле Уфы — самая большая в СССР. Погибли 575 человек (по другим данным — 645), ранены более 600.

Раньше НАРОДНАЯ ПРАВДА уже рассказывала о календарь церковных праздников на июнь. Православные христиане будут отмечать Троицу – один из двенадцати главных церковных праздников, поскольку прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. День Святой Троицы еще называют Зеленые святки. Также мы напоминаем, что в июне придерживаются многодневного поста Апостольского. Он начинается 15 июня и длится по 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.