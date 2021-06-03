Украинцев предупредили об опасной спам-рассылке мошенников от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции. На самом деле подобные сообщения являются атакой киберпреступников.

Подробности опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Украины.

«Друзья, важная информация! Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений», — указано в сообщении.

К примеру, сегодня утром якобы из электронной почты Управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: «на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф».

«Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это — атака киберпреступников», — сообщили в полиции.

Патрульные также предостерегли, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и прочее) могут поступать и от других госучреждений. Такая рассылка опасна, потому что письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине мошенники придумали еще одну схему развода. Оказывается, в нашей стране действует сеть фирм, рассылает открытки и СМС о победе в «акции» и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.

А также, в Киеве вывели на чистую воду мошенника, который ежедневно бросает украинцев на деньги. Человек притворяется курьером службы доставки выманивая деньги у случайных прохожих.