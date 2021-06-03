Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава КГБ Беларуси Иван Тертель договорились о совместной «борьбе» с Западом, который готовит ряд серьезных санкций в отношении Беларуси.

Подробности обнародовала пресс-служба КГБ Беларуси.

«СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на просторах Союзного государства», — указано в сообщении.

На встрече стороны также обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере «обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях».

Чиновники на встрече отметили важность консолидации усилий, «направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства».

Как мы уже рассказывали ранее, Лукашенко заявил о содействии террористам «ЛНР», которые накануне открыли дело на белорусского журналиста Романа Протасевича. Лукашенко утверждает, что будет содействовать представителям непризнанной республики в получении показаний от Протасевича.

А также, государственный телеканал Беларуси ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче.