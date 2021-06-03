В Ужгороде десятки студентов-медиков поймали на махинациях — вместо себя они отправили сдавать экзамен другого человека.

Подробности сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

2 июня будущие врачи-стоматологи по всей Украине сдавали экзамен . В Ужгородском национальном университете экзамен сдавали 120 студентов, часть из них поймали на махинациях. Копы сообщают, что мошенников было 20.

Но, как сообщает Центр тестирования при Минздраве, их было 35 человек (почти 30% выпускников университета), они привлекли к махинациям интернов и бывших выпускников университетов:

«Для этого они разработали схему переклейки фото в паспорте соискателя, который должен сдавать экзамен на фото подставного лица. Этот факт был обнаружен».

«На Закарпатье полицейские проводят отработку по борьбе и противодействию нелегальной миграции. 2 июня оперативники отдела миграционной полиции региона наведались с проверкой в ​​местный университет, где среди студентов немало иностранных граждан. В результате полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины прекратили и задокументировали факт махинаций с документами. По заранее продуманной схеме, вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. Соответственно — экзамен фактически сдавали одни люди, а юридически баллы зачисляли другим — действующим студентам университета», — добавили в полиции.

https://www.youtube.com/watch?v=jUiS-kVb-n8



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