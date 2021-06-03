Троицу 2021 украинцы отпразднуют в воскресенье, 20 июня. Этот праздник в Украине отмечается на государственном уровне, поэтому следующий понедельник, 21-е число будет выходным.

Как нужно отмечать Троицу, все традиции и обычаи праздника, приметы и запреты?

История праздника Троица

Дата праздника «плавающая» и зависит от Пасхи — ее традиционно отмечают на 50-й день после Воскресения Христова. Отсюда второе название — Пятидесятница. Она входит в число двунадесятых праздников — наиболее значимых после Пасхи.

В этот день, согласно Библии, на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде лучистых языков пламени в келье в Иерусалиме. Благодаря святому огня апостолы смогли разговаривать на всех языках мира, чтобы нести везде слово Божие.

На Троицу в храмах проводят божественные литургии и осуществляют вечернюю. В этот день читаются молитвы живым и умершим, молитва о сошествии Святого Духа. Пол храма украшают зелеными травами. Праздник имеет еще один символ — расцвет природы и начало новой жизни.

Как нужно отмечать Троицу 2021

В Украине этот день называют Зеленым воскресеньем, ведь в храмах принято освящать букет из ароматных трав. Как правило, это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. Затем букет забирают домой, где он станет оберегом на весь год.

Считается, что Троицк освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.

Этот день стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. День не постный, поэтому можно устроить себе гастрономическую наслаждение. Отличной идеей будет «зеленый» день провести на природе.

Традиции, обычаи Троицы

Этот день имеет множество интересных традиций. Одной из них является плетение венков. Девушки собирали травы, делали из них украшения и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок (к какому берегу) — оттуда жди жениха. А если он застрял на месте, свадьбе скоро бывать. Интересно, что воды в этом ритуале касаться нельзя.

Дома на Зеленое воскресенье украшают ветками деревьев и цветами, желательно освященными в храме. Они считаются оберегами от злых духов, болезней, злых помыслов.

На Троицу популярные сватовства. В народе верили, что засватанные девушки в этот день будут счастливы в браке.

В воду бросали угощение (желательно крупы) для лешего, русалок и других духов. Считается, что они активны в этот день и их нужно задобрить.

Что нельзя делать на Троицу Запрещается в большой праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Можно выполнять обычную работу по дому — например, готовить. А вот затевать уборку нельзя. Нельзя шить, стирать, резать, стричься. Запрещено копать землю, высаживать растения, косить траву, рубить деревья. Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить. Венчание на Троицу не проводят. По народным приметам лучше не купаться в водоемах, чтобы не втянули русалки.Прикметы этого дня

Хорошей приметой считается дождь. Это значит, что лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая. Жара на Троицу — признак засушливого лета.

В этот день приманить к себе богатство, разложив на подоконнике травы и веточки.

Накануне Троицы в родительскую субботу поминали усопших родителей и посещали их могилы. По народным приметам, если не делать этого, покойные могли забрать на тот свет живых родственников.

А вот на следующий день после Троицы, согласно народным верованиям, можно было сокровище найти. Этот день называют Днем духов.

Напомним, этопраздник отмечают через 50 дней после Пасхи, отсюда и еще одно название праздника — Пятидесятница. Традиционно праздник отмечали в кругу семьи и близких людей за обеденным столом, главным угощением всегда был каравай, пирожки с зеленью и мясные блюда