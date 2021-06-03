Украина потребовала от Германии и США включить ее в переговоры по газопроводу «Северный поток-2«.

Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, наша страна хочет иметь право голоса в решении этого вопроса, передает Die Welt.

«Северный поток-2″ — удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия переговорах Германии и США по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — считает Мельник.

Поэтому, 1 июня, украинская сторона направила соответствующую просьбу правительству Германии.

«Было бы абсолютной катастрофой прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины», — подчеркнул посол.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ не планирует отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода «Северный поток-2».

Также появилось мнение, что доходы, которые Россия будет получать от работы «Северного потока-2«, она пустит на ракеты, танки и корабли, от которых будут умирать жители соседних стран.