Банки отказывают людям в реструктуризации валютных кредитов, несмотря на вступление в силу закона №1381-ІХ.

Он вступил в силу с 23 апреля 2021 года, а 19 мая Нацбанк принял для его исполнения два своих постановления (№41 и №42), которые вступили в силу с 22 мая, сообщает Страна.

Как стало известно, об этом в своем внутреннем письме №20-0006/46924 говорит сам Национальный банк.

«В Национальный банк поступает информация о том. что отдельные банки отказываются принимать от должников заявления о проведении реструктуризации долга, предоставлять выписки об истории проведенных платежей погашения долгов по заключенным с банками договоров о потребительском кредитовании», — указано в письме.

Регулятор потребовал от банков выполнения закона №1381-ІХ, подчеркнув, что они обязаны реструктуризировать валютные кредиты, предоставленные людям.

По новому закону, на обязательную реструктуризацию валютного кредита имеют право претендовать все заемщики, которые не имели долгов по этим займам до 1 января 2014 года (кроме долгов по неустойкам и штрафам), то есть до стремительной девальвации гривны. Ее срок не может превышать 10 лет. Заемщику отводится одно десятилетие, чтобы полностью рассчитаться с банком.

Согласно принятому закону, банки обязаны принять решение о реструктуризации валютного кредита за 30 дней, и уведомить о своем решении заемщика;

В ходе реструктуризации валютного кредита, банк должен пересчитать его из доллара/евро в гривну по среднему курсу;

Средний курс считается, как среднее арифметическое между текущим официальным курсом и курсом, при котором заключался договор. Если договор заключат, например, сегодня, 3 июня, и заем был в долларе, то пересчет должны провести по такой формуле: 27,34 грн/$ + 8 грн/$/2;

Банкам запретили насчитывать заемщикам пени и штрафные санкции;

Банки не имеют права взыскивать заложенную по кредиту недвижимость на протяжении 3 лет после подписания договора о реструктуризации.

Чтобы понять, сколько людям придется платить после реструктуризации, эксперт рассчитал приблизительную сумму выплаты для кредитного долга 20 тысяч долларов.

«Предположим, что после всех списаний и перерасчетов задолженность заемщика оценена в $20 тыс., а реструктуризация проводится на максимальный срок, установленный законом (10 лет). Будем исходить из того, что кредит оформлялся при курсе 8 грн/$, а реструктуризация проводится 3 июня, когда курс НБУ составляет 27,3449 грн/$. При этом пересчет происходит по среднему курсу между этими двумя (27,3449 грн/$ + 8 грн/$ с делением на два). А индекс UIRD на 12 месяцев, к которому привязывается процентная ставка, равен 8,17% годовых. Следовательно, новая ставка для заемщика составит 9,17% годовых. В таком случае, в течение следующих 10 лет равными ежемесячными платежами, что прямо указано в законе, ему нужно будет погасить банку 353,4 тыс. грн и проценты за пользование кредитом. Совокупный ежемесячный платеж при этом составит 4,5 тыс. грн», — поясняет эксперт.

Но сразу оговорился, что могут быть еще и дополнительные платежи для человека.

«Следует также учесть, что закон обязывает заемщика также оплачивать страховку предмета ипотеки, если такое требование содержалось в изначальном договоре. Что может увеличить сумму обслуживания кредита», — сказал Тихонов.



Как мы уже рассказывали ранее, эксперты считают, что если президент не ветирует закон о реструктуризации валютных ипотек, Украине грозит новая волна «банкопада».

Также напомним, Кабмин утвердил постановление об ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.