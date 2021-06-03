Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5155, из пакета законопроектов, которым предлагается налоговая амнистия.

В Украине в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го проведут одноразовое декларирование активов физлиц. Украинцы сообщат налоговой о квартирах, автомобилях, земельных участках, банковских счетах и акциях. О происхождении этих доходов спрашивать не будут – в этом и заключается суть амнистии. Но если за имеющееся во владении имущество не были уплачены налоги, придется заплатить. В Украине введут «нулевую» декларацию: кому и сколько придется платить

За соответствующее предложение проголосовали 255 народных депутатов (в основном «Слуги народа»).

Документ, как пишет «Обозреватель» предполагает целый ряд новшеств:

Сбор с такого декларирования будет определяться по таким ставкам: 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине, 9% по валютным ценностям, размещенным за рубежом, 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

Также члены комитета обсудили законопроект о внесении изменения в статью «О валюте и валютных операциях» в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (№5155). По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект.