Государственный телеканал Беларуси ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче. Провластный канал утверждает, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Азов».

В качестве доказательства в фильме показали кадры, на которых Роман запечатлен в военной форме — он стоит в строю, и позирует на фоне боевой техники.

Телеканал также привел цитату журналиста из интервью, которое он якобы дал изданию «Радио Свобода»:

«Мой приезд на войну абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию».

Как известно, основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий утверждает, что Протасевич находился в Широкино только в качестве журналиста: «Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино… Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

https://www.youtube.com/watch?v=IF2DAEboPCE&t=1s

Накануне глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Якобы он вступил в полк «Азов», где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Лукашенко также заявлял о содействии террористам «ЛНР», которые накануне открыли дело на белорусского журналиста Романа Протасевича.



