На киевском рынке «Столичный», где продолжается выяснение прав собственности, произошел конфликт, в ходе которого применили дымовые пакеты и петарды.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы. Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами конфликта. Пострадавших нет.

Правоохранители начали следственные действия у административного здания рынка. Доступ к помещению сейчас ограничен.

Недавно на сайте рынка «Столичный» руководство в обращении к арендаторам сообщило, что в феврале 2020 года рынок был «незаконно захвачен Рустемом Абдукадыровым и Александром Стельмахом».

Напомним, накануне столичные полицейские устанавливали обстоятельства взрыва в жилом доме в Шевченковском районе Киева.