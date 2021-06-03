Служба безопасности Украины, а также Главное управление разведки министерства обороны Украины будут признаны в «ЛНР» террористическими организациями. С таким обращением «генеральная прокуратура республики» намерена обратиться в «Верховный суд республики».

Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителя «генпрокуратуры ЛНР» Инну Семенову.

«В настоящий момент «Генеральным прокурором ЛНР» решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в «Верховный Суд ЛНР» о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями», — сказала она.

Ранее СМИ сепаратистов сообщали, что в «ЛНР» намерены ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни.

Также сообщалось о том, что глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о содействии террористам «ЛНР», которые накануне открыли дело на белорусского журналиста Романа Протасевича.