Доходы, которые Россия будет получать от работы «Северного потока-2«, она пустит на ракеты, танки и корабли, от которых будут умирать жители соседних стран.

Такое заявление в интервью «Главкому» сделал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

По его мнению, газопровод «Северный поток-2» — мощный инструмент в руках России, и наивно думать, что РФ не использует его в своих целях. Сам он возмущен тем, что проект реализуется, несмотря на вооруженную агрессию против Грузии и Украины:

«Мы должны понимать, что денежные прибыли, которые они будут получать от «Северного потока-2″ пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России».

Польша, по словам посла, планирует и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать.

Накануне директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что у России нет задачи приостанавливать поставки газа в Украину, несмотря на строительство «Северного потока-2«.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина). Несмотря на это, НАК «Нафтогаз Украины» приветствует решение Министерства финансов США.