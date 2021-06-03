На сайте Верховной Рады опубликовали проект закона об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Понятие олигарх обозначается как лицо, которое имеет значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Согласно закону, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Как сообщалось ранее, 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха. В самом законопроекте говорится о том, что его целью является «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса», но анализ документа это не подтверждает.

Напомним, закон определяет так называемых олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственном, политической жизни Украины, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.