Карантин в Украине могут ослабить поскольку количество новых заболевших стабильно уменьшается.

Соответствующее заявление сделал народный депутат из фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий на телеканале «Украина 24«.

«Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года. Коронавирус — это сезонное заболевание, как и любое вирусное заболевание. Поэтому, думаю, летом правительство может себе позволить это (ослабление карантина — ред.) сделать. Посмотрим», — отметил нардеп.

На сегодняшний день, тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших.

«Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек — 32%, загруженность аппаратов ИВЛ — 9%. Это в первую очередь говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин», — резюмировал Радуцкий.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство здравоохранения обновило список карантинных зон — 2 июня все области Украины находятся в «желтой» зоне.

А также, ВОЗ заявила, что следит за 4 штаммами коронавируса, которые распространяются быстрее других. Среди них – новый штамм, который обнаружили во Вьетнаме.