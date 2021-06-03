В Украине из-за долгов по коммуналке блокируют счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится в материале UBR.

Автор статьи приводит сразу несколько примеров. Так, с одной из таких проблем столкнулась украинская предпринимательница, работающая в сфере торговли. Она подала заявку в «Дію» на получение «карантинной» компенсации бизнесу в размере 8 тыс. грн. Она зарегистрирована как физлицо-предприниматель.

Получить обещанную правительством сумму она не смогла, ведь система нашла у нее многотысячные долги по коммуналке по месту прописки в другом городе. Там она давно уже не живет и не знала, что ее родные не платили за коммунальные услуги. В результате ей заблокировали счета и карты «ФЛП».

Предпринимательница пыталась получить квитанции об уплате коммуналки у своих родственников, но получила отказ. Адвокат ей советует отказываться от доли в общей квартире, которую она должна была получить как наследница.

С такой же проблемой столкнулась и журналистка Светлана Егармина, которая работает на фрилансе и зарегистрирована как ФЛП. В прошлом году с помощью «Дії» она попыталась перейти на упрощенную систему налогообложения, но с удивлением узнала о задолженности за квартиру.

Ситуация прояснилась после регистрации в электронном кабинете налогоплательщика. Там отобразилась информация о долге за квартиру Харьковской области, где Светлана Егармина уже давно не живет после переезда в Киев.

Оказалось, что налоговая ошибочно «приписала» ей еще одну «жилплощадь» по старому адресу в поселке в Харьковской области. Чтобы побыстрее перейти на «упрощенку», она уплатила штраф в несколько сотен гривен.

В Министерстве цифровой трансформации отвергли все обвинения в адрес «Дії». Там объяснили, что в момент создания заявки на единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам «Дія» проверяет в реестре Пенсионного фонда, подходит ли под условия пользователь: «Долги по коммуналке в «Дії» не отображаются и не могут отображаться, ведь компании по оплате «коммуналки» в каждом городе частные, со своими базами, и никак не связаны общей базой данных».

Как сообщалось ранее, украинцы тратят на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 42% совокупного ежемесячного дохода.

В Украине с апреля действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц — списать деньги могут автоматически с банковского счета должника. Это разрешает приказ Минюста от 23 марта №1061/5.