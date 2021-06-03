Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины, пишет РБК-Украина.



Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты, которыми предлагается:В части индексации ставок налогов:

ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины увеличить на 5%;

ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличить на 14,5%;

действующую ставку акциза за 1 л пива, заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной прочности пива за 2019-2020 годы 4,88 процента объемных единиц и индекса потребительских цен за 2020 год 5%.

В части администрирования налогов и сборов:

предоставить право контролирующим органам взыскивать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличных и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд;

установить обеспечение налоговым залогом доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, на время административного или судебного обжалования;

установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу до полного погашения налогового долга;

установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу до полного погашения налогового долга; предоставить право налоговым органам получать по запросу информацию (пояснения) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможным нарушениям в хозяйственной деятельности плательщика, осуществленных операциях.

В части налога на доходы физических лиц:

ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

В части налога на прибыль предприятий:

установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос отрицательного значения объекта налогообложения прошлых отчетных (налоговых) лет в сумме пятидесяти процентов такого непогашенного отрицательного значения объекта налогообложения.

В части налога на добавленную стоимость:

установление ограничения бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, которые в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины;

расширение базы налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства;

введение налогообложение НДС операций по реализации Национальным банком драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам;

ограничение возможности включения плательщиками налога в состав налогового кредита налоговых накладных, составленных более чем 6 месяцев с момента совершения сделки.

В части акцизного налога:

отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставки электрической энергии (когенерационной и/или из возобновляемых источников);

В части экологического налога:

ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличить в 1,6 раза и предусмотреть их повышение в 8 раз в 2029 году (постепенно);

повысить ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 грн/т до 30 грн / тонну;

повысить ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

В части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

расширить базу налогообложения за счет обеспечения единого подхода к определению объекта налогообложения путем классификации добытого минерального сырья в соответствии с отраслевыми требованиями с целью устранения возможности плательщика субъективно определять стоимость полезного ископаемого;

ввести дифференциацию ставок налогообложения руд железа в зависимости от размера средней фактической цены реализации определенной, как средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China, по информации, официально отмеченная мировым информационным агентством Platts, и опубликованной на официальном сайте Минэкономики;

установить корректировку базы налогообложения руд железа на коэффициент сухого веса товарной продукции (0,9).

В части рентной платы за специальное использование воды:

установить дифференциацию ставок рентной платы за специальное использование поверхностных вод в зависимости от 9 районов речных бассейнов вместо 14 бассейнов рек.

В части платы за землю:

расширить базу налогообложения за счет введения налогообложения земельным налогом земельных участков, право собственности на которые не оформлено, но они используются фактически;

отменить льготы по плате за землю за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земельных участков);

отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платой за землю (земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ), земли населенных пунктов, других земель несельскохозяйственного назначения).

В части единого налога:

исключить из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов;

Кроме того, предлагается ввести для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимального налогового обязательства с 1 гектара такой земли.

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе «Дия.City» (№5376), который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщалось ранее, физических лиц-предпринимателей четвертой группы ждет существенное повышение единого налога.

Украинцев, которые выращивают и продают овощи на участке размером более 0,5 га, хотят заставить платить налоги. Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га.