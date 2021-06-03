Средняя номинальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) она выросла на 29,8% (на 3 113 гривен), но в сравнении с мартом, номинальные зарплаты уменьшились на 0,5%, а реальные (с учетом инфляции) стали меньше на 1,2%.

При этом, как говорится в материале «Сегодня», по регионам заработки изменились по-разному: в 10 областях они снизились, в 14-ти повысились. Больше всего снизились зарплаты на Донбассе, сразу на 2021 гривен по сравнению с мартом или на 12,7%. В целом падение заработков затронуло больше всего восточные, юго-восточные и южные регионы: от Днепропетровской до Одесской областей. На западе страны много потеряли в зарплатах работники работники Ровенской области и Волыни. Меньше всего упали заработки на Буковине – минус 35 грн или 0,3%.

В областях, где зарплаты увеличились, самый большой рост в процентах получился в Тернопольской области: на 5,8% (+640 грн), а в деньгах – в Кировоградской области – на 774 грн. Меньше всего добавили работникам Закарпатья – плюс 70 грн.

Больше всего упали заработки в сфере отельного бизнеса и общепита – на 9,9% (на 770 грн), торговле – на 8,4% (на 1161 грн) и предоставлении других видов услуг (ремонты, другой мелкий сервис) – на 7% (на 928 грн).

Зарплаты за апрель больше всего выросли в сфере производственной, научной и технической деятельности – на 16,6% (на 3115 грн), сельском хозяйстве – на 16,5% (на 1560 грн) и строительстве – на 6,4% (на 658 грн).

Самые высокие зарплаты по итогам апреля в IT-сфере – 27101 грн (рост на 6,3%), самые низкие в общепите и отельном бизнесе – 6979 грн.

Эксперты говорят, что снижение зарплат связано с карантином, который ударил по сфере отельного бизнеса и общепита, торговле и предоставлении мелких услуг – этим людям власти фактически запретили работать.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что зарплаты снизились в основном в промышленных, а не в аграрных регионах. В сельскохозяйственных областях они, наоборот, выросли, так как была в разгаре посевная, да и локдаун аграриев не коснулся.

Как сообщалось ранее, в списке самых популярных сфер деятельности по количеству вакансий в апреле оказались розничная торговля, а также промышленность и производство.Цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).