В Украине планируют усилить ответственность за перегруженный транспорт.

Так, Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742, сегодня, 3 июня.

Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.

Закон расширяет полномочия «Укртрансбезопасности» в части осуществления габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок осуществления габаритно-весового контроля определяет Кабмин.

«Укртрансбезопасность» для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:

до 2% включительно — в размере 1700 грн;

от 2% до 5% — в размере 5100 грн;

от 5% до 10% — в размере 8500 грн;

от 10% до 20% — в размере 17 тысяч грн;

от 20% до 30% — в размере 34 тысяч грн;

более 30% — в размере 51 тысячи грн.

Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в начале февраля.

Как мы уже рассказывали ранее, стоимость проезда в общественном транспорте Львова 27 мая выросла до 10 гривен.

А также, в Украине льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте могут монетизировать, что позволит уровнять права украинцев.