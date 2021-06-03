В Украине на аукционе за 377,5 млн грн продали имущество Львовской исправительной колонии колонии №48. Это стало первой продажей в рамках «Большой распродажи тюрем».

Как рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, в ходе торгов стоимость лота поднялась почти в три раза.

На аукционе было семь участников, стартовая цену колонии — 132 млн 674 тыс. 303 грн. 55 копеек в ходе торгов выросла до 377 млн 500 тыс. гривен.

Из вырученных средств 30% будет направлено в государственный бюджет, а остальные 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.

«Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не является позором для государства короче говоря, тюремную реформу не остановить!» — пишет Малюська.

Как мы уже рассказывали ранее, Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за ложь в декларациях.

А также, Украине передадут более 300 заключенных, которые сейчас отбывают наказание на неподконтрольной территории Донбасса. Но процесс этапирования начнется только после завершения карантина,