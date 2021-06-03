В Украине зафиксировано 2581 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 1059 человек, умерли — 102, выздоровели — 9519 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2209417 человек;

выздоровели — 2072091 человек;

летальных случаев — 50 959;

проведено ПЦР-тестов — 10261649.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что следит за 4 штаммами коронавируса, которые распространяются быстрее других. Среди них – новый штамм, который обнаружили во Вьетнаме.

Напомним, 1 июня китайская вакцина от COVID-19 была рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.