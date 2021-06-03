Во Всемирной организации здравоохранения анонсируют появление устойчивого к существующим вакцинам штамма коронавируса.

Об этом сообщил посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро.

«Пока я не думаю, что мы имеем какие — то устойчивые к вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся», — предупредил он.

По его мнению, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить нового всплеска пандемии. При этом специалист заявляет о том, что нужно двигаться дальше и постараться максимально подавить болезни во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что следит за 4 штаммами коронавируса, которые распространяются быстрее других. Среди них – новый штамм, который обнаружили во Вьетнаме.

Напомним, 1 июня китайская вакцина от COVID-19 была рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.