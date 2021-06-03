Верховная Рада проголосовала за законопроект №4184, так называемый налог на Google.

Теперь международные интернет-компании, которые работают в Украине, обяжут платить налоги в государственный бюджет. Документ во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата (в основном «Слуги народа»).

Под налогообложение могут подпадать услуги по:

поставке изображений либо текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставке аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр, включая участие в таких играх;

предоставлению доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным и прочим подобным ресурсам;

предоставлению в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставке (передаче прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционному обслуживанию программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставлению рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и на прочих электронных ресурсах.

По факту это означает, что все платные мобильные приложения, книги, программное обеспечение, реклама и т.д. подорожают на стоимость НДС (20%).

Как сообщалось ранее, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе «Дия.City» (№5376), который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщалось ранее, физических лиц-предпринимателей четвертой группы ждет существенное повышение единого налога.

Украинцев, которые выращивают и продают овощи на участке размером более 0,5 га, хотят заставить платить налоги. Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га.

