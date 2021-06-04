4 июня отмечают день Василиска — почитается мученик Василиск, который пострадал за веру во Христа, ведь не пожелал принести жертву языческим богам. Также в этот день отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии День государственного флага Эстонии, День флага Оборонительных сил Финляндии, День банковского работника Республики Молдова. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Приметы на 4 июня

Если в этот день появится большое количество пауков — соберете хороший урожай огурцов. Сильная роса утром 4 июня — ждите обильного урожая. Частые туманы — ждите грибного лета. Ночью 4 июня соловей запел — примета того, что погода будет хорошей, без дождей. Что делать 4 июня Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливым и долгим. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми. Что нельзя делать 4 июня В этот день не рекомендуется сеять что-то в поле. 4 июня не стоит работать в поле, "чтобы поля засорились, васильки не проросли». Кроме того, следует избегать в этот день жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие. Напомним, буквально через несколько дней, 7 июня, православные будут отмечать один из двенадцати главных православных церковных праздников — Троицу. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала подборку материалов, которые помогут вам поздравить близкого человека: Троица 2020: красивые поздравления с праздником Троица 2020: что Украинская стоит знать о празднике Троица 2020: когда и как отмечать