Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов. Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter. "С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двух журналистов, погибших в результате взрыва мины в Кельбаджарский районе", — написал Байрамов. Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. "Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности", — резюмировал дипломат. Напомним, утром 4 июня стало известно о гибели двух журналистов на подконтрольной Азербайджана территории Нагорного Карабаха. Сообщалось, что погибли азербайджанские журналисты — оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник государственного информагентства AzerTag Магеррам Ибрагимов. Микроавтобус, на котором они передвигались, подорвался на мине. Отметим, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 военных частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль за результатами военной кампании осенью 2020 года. В ноябре 2020 достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.