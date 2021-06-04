В Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.

Об этом в интервью издания РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФОПы платят минимум, таким образом просто «покупая» себе стаж», – говорит министр.Повышение пенсионного возраста и новые тарифы: что изменится для украинцев с 1 апреля

Она также добавила, что по закону они могут платить выплаты и выше, чем с минимальной зарплаты, но не делают этого:

«Но сегодня в депутатском законопроекте, с которым мы работаем, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно. И тогда какой у человека выбор? Или платить минимальный взнос и быть на минимальной пенсии или добровольно платить больше».

Как ранее отмечал замминистра финансов Роман Ермолычев, достойные пенсии в Украине может обеспечить введение II уровня пенсионной системы – накопительной системы пенсионного обеспечения. Сейчас в Украине функционирует солидарная система, но ее способность обеспечивать достойный размер выплат с каждым годом ухудшается.

