Цены на продукты в Украине за последний год выросли в среднем почти на 10%. На их стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, рост мировых цен на продовольствие продолжается уже почти год. Прежде всего, по словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, это касается «сырьевых» товаров — зерновые, подсолнечное масло и сахар:

«И именно эти два последних компонента демонстрировали одни из самых высоких темпов прироста цен среди ИПЦ (индекс потребительских цен, — ред.) — соответственно 63% и 65% за последние 12 месяцев в апреле. Для сахара также важную роль сыграло снижение его производства в Украине с 1,5 миллиона тонн в прошлом году до 1,1 миллиона тонн в текущем из-за существенного сокращения урожая сахарной свеклы».

Рост цен на хлеб (на 13%) эксперт поясняет тем, что за последний год зерно выросло в цене на 26%. Кроме того, из-за удорожания зерна поднялись цены на корма, а это в свою очередь сказалось на себестоимости выращивания кур и производства яиц:

«Цены на яйца вообще взлетели на 90% по сравнению с апрелем прошлого года. И как раз для этого компонента был наиболее важным внутренний фактор — значительное сокращение производства одним из крупнейших агропроизводителей, в частности, из-за его конфликта с НАБУ».

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко рост цен на мировых рынках считает дополнительным фактором, который привел к ускорению инфляции и выходу ее уровня за пределы целевого коридора НБУ, который составляет 5% ± 1 п.п. Но, помимо внешних факторов, важную роль играют и внутренние причины.

«Это инфляция спроса. Несмотря на экономический кризис в прошлом году, рост реальных доходов граждан продолжился, зарплаты продолжали расти довольно высокими темпами. Это поддерживало высокий потребительский спрос и способствовало росту цен», — уверена аналитик.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине продолжат расти и в июне. Эксперты отмечают, что стоимость продуктов из овощной группы, которая и сейчас довольно высокая, будет оставаться такой, по крайней мере, до конца второй декады июня.

Аналитики показали, как с 2001 года менялись цены на продукты в Украине и мире.