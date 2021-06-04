Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах — лишь первичная часть ряда законодательных актов. Все остальное должно появиться через две недели. Об этом он рассказал в ходе брифинга. "Президент требует, чтобы законопроект об олигархах был принят как можно скорее. Закон об олигархах — это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам … через две недели вы увидите следующие законопроекты в этой плоскости", — подчеркнул секретарь СНБО. новость дополняется