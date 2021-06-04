Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Запрет начнет действовать с севера субботу, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЕС. "Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", — говорится в сообщении. Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика. Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича. Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправления рейсов в обход воздушного пространства Беларуси. Добавим, что в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе. Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) позволило полеты в небе над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях.