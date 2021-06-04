В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца озвучили прогноз магнитных бурь на июнь.

Физики предупреждают о том, что Землю накроет как минимум одна магнитная буря, также ожидаются дни, когда магнитосфера будет возбужденной.

Так, возбужденная магнитосфера прогнозируется 2 июня в период с ночи до полудня. Магнитная буря уровня G1 (слабая) 16 июня. Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов: избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок — как физических, так и эмоциональных.

В магнитные дни из питания следует исключить все жареное, копченое, жирное и острое. Также не стоит злоупотреблять острыми и довольно душистыми специями.