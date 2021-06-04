В Российской Федерации прокомментировали возможность прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока-2«.

Как заявил глава РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, Россия якобы «не обязана всех кормить».

Он напомнил, что сейчас между РФ и Украиной действует контракт, предусматривающий прокачку через украинскую ГТС до 40 млрд кубических метров газа в течении ближайших 5 лет.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность такая всех кормить, или что? У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки газа через Украину. Мы будем прокачивать в течение 5 лет до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200, но если бы были нормальные отношения, то значительную часть и прокачивали бы через Украину», — заявил глава РФ.

Также по его словам, в будущем поставки в Европу будут только расти, поэтому будет возможность загружать ГТС Украины даже после запуска «Северного потока-2».

В то же время, Путин заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет обходиться дешевле, чем транспортировка газа транзитом через Украину и еще ряд стран.

«Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Германию по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны. Он короче и дешевле», — резюмировал Путин.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».

А тем временем, Украина потребовала от Германии и США включить ее в переговоры по газопроводу «Северный поток-2«.