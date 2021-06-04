Анастасия Приходько по-настоящему удивила поклонников, внезапно признавшись, что в третий раз стала мамой! Малыша артистка назвала Лукой, и после того, как рассекретила свой новый статус, стала делиться личными переживаниями с поклонниками. Так, на странице в Instagram она рассказала о своих фобии во время третьей беременности. Анастасия опубликовала несколько знаковых для нее фото. На снимках она позирует в белье, занимает беременный животик и демонстрирует различные эмоции — от счастливой улыбки до мечтательной задумчивости. "Я помню, как я рыдала на 5-м месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала:" Если я умру, вы знаете , что делать ", — вспоминала о своих страхах и приступы паники певица. Она переживала из-за того, что в 33 года родить третьего ребенка ей будет непросто, панически боялась оставить сиротами двух детей — именно такие страшные мысли посещали будущую многодетную маму. Масла в огонь добавляла окружающая обстановка и неблагоприятная ситуация с коронавируса в мире и в стране.

Анастасия сделала признание о сложном периоде (фото: instagram.com/prykhodko_official) "Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей. Плюс я только начала морально восстанавливаться после политической истории. Моя карьера певицы на полном стопе, а с малышом на руках что-то делать еще сложнее", — перечислила свои опасения артистка . Анастасия закрылась от всех плакала и молилась. Но все изменилось ровно в тот момент, когда она почувствовала шевеление маленького сыночка. Это стало соееридною ответом на все ее опасения. "Роды были сложные, так же, как и первые, мне было адски больно и страшно, я плакала, ругалась и посылала всех куда подальше. Но, теперь у меня есть мой сын — мой Лука! Мне его в жизни очень не хватало Я вообще не представляю, как мы все раньше жили без него ", — поделилась своим счастьем многодетная мама. Напомним, что ранее Анастасия Приходько рассказала, что она делала со своим лицом, а также призналась, как относится к косметологии и пластической хирургии.