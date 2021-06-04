Министр юстиции Денис малюська отрицает нарушения прав граждан в нормах законопроекта об олигархах. Он также уверен, что этот документ не направлен на отбор СМИ у владельцев. Об этом министр сказал РБК-Украина. Малюська отрицает, что законопроект предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, не предусмотренные Конституцией. "Я с этим определенно не согласен. Конституция не содержит перечень функций СНБО, она непосредственно говорит, что функции СНБО должны определятся законом, и, собственно говоря, в закон о СНБО и вносятся изменения законопроектом (об олигархах, — ред.)", — отметил он. По его мнению, президент выполняет "техническую функцию", когда вводит в силу решение СНБО. Министр также пояснил, почему СНБО будет решать, кто является олигархом в Украине. "Почему именно СНБО указано в законопроекте? Потому что вопрос олигархов является комплексным. То есть для того, чтобы констатировать, что лицо является олигархом, необходимо иметь данные и от Антимонопольного комитета в отношении активов, от налоговой, Минкульта, Нацкомтелерадио, и данные по собственности в медиа и данные о причастности к политической деятельности. Не существует какого-либо органа, который мог бы так же комплексно оценить деятельности тех или иных лиц. орган, который может аккумулировать всю эту информацию, — это СНБО ", — уверен глава Минюста. Он также отрицает, что принятие закона об олигархах направлено на то, чтобы они избавились влияния на СМИ. По его мнению, этот факт не следует из опубликованного текста документа. Министр также прокомментировал параллели между законом об олигархах и законом о люстрации, который был раскритикован в ЕСПЧ. В частности, Суд признал открытый реестр люстрованих лиц в Украине нарушением прав человека. Законопроект об олигархах также предусматривает создание открытого реестра олигархов. Малюська не видит другого пути. "Чтобы закон работал, необходимо, чтобы реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знать, кто является олигархом и подавать декларации о контактах с ним", — пояснил министр. Малюська считает, что между законом о люстрации и об олигархах есть концептуальные различия и их нельзя сравнивать. Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.