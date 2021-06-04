Пенсионный возраст в Украине планируют увеличить до 61 года. «Слуги народа» во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали соответствующий законопроект.

«Сейчас есть много стран, в которых установлен законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет. Это было иначе несколько лет назад. Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет», – говорится в документе №5566.

«Обозреватель» пишет, что, начиная с 1 января 2023 года возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц. Такой рост будет продолжаться до 1 января 2035 года. В итоге, указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год. Женщины, которые родили ребенка и воспитали его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев.

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского просят вернуть пенсионный возраст для женщин на уровне до 55 лет (так было до начала пенсионной реформы). Украинцы жалуются, что сейчас женщин уже не берут на работу после 40 лет.

Прожиточный минимум в Украине могут повысить, но на рядовых украинцах это никак не скажется, ведь депутаты также предлагают отвязать от прожиточного минимума социальные выплаты.